Шпица Лукашенко заметили на параде Победы в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко присутствовал на параде Победы в Москве вместе со своим шпицем Умкой, которого заметили на трибуне на Красной площади. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что собака уже не в первый раз была на параде, пес часто сопровождает главу страны на мероприятиях. Подчеркивается, что его не держат на поводке.

До этого Дмитрий Медведев рассказал, что назвал щенка пятнистого алабая, которого подарил ему президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, Айком. Он опубликовал видео, на котором гуляет с щенком по своей официальной резиденции "Горки-9" в Одинцовском районе Московской области.

Любовью к животным также известен и Владимир Путин. Например, в октябре 2017 года туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов преподнес российскому президенту на день рождения необычный подарок – щенка породы алабай по кличке Верный.

А в 2012 году губернатор японской префектуры Акита в благодарность за помощь в ликвидации последствий землетрясения и цунами подарил щенка акита-ину по имени Юмэ. В январе 2019 года президент Сербии Александр Вучич подарил своему российскому коллеге четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.