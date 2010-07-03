Медведев опубликовал видео с подаренным щенком алабая

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Фото: ТАСС/Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ
Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказал, что назвал щенка пятнистого алабая, которого подарил ему президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, Айком.
Премьер-министр опубликовал видео, на котором гуляет с щенком по своей официальной резиденции "Горки-9" в Одинцовском районе Московской области.
"Это Айк, ему четыре месяца, обживается в Горках", – подписал пост глава кабмина.
Глава Туркмении преподнес подарок российскому политику в конце мая. При первой встрече питомец сразу признал нового хозяина и улегся у ног Медведева. В качестве ответного подарка премьер преподнес туркменскому лидеру раритетное издание "Архитектурные памятники Туркмении".
Туркменский алабай, или волкодав, – разновидность среднеазиатской овчарки, считается одной из самых древних пород на земле.
Любовью к животным также известен и Владимир Путин. Например, в октябре 2017 года туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов преподнес российскому президенту на день рождения необычный подарок – щенка породы алабай по кличке Верный. А в 2012 году губернатор японской префектуры Акита в благодарность за помощь в ликвидации последствий землетрясения и цунами подарил щенка акита-ину по имени Юмэ. В январе 2019 года президент Сербии Александр Вучич подарил своему российскому коллеге четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.
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