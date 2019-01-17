Вучич подарил Путину щенка шарпланинской овчарки

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент Сербии Александр Вучич подарил Владимиру Путину четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации сербских СМИ, у питомца очень внушительная родословная.

Шарпланинские овчарки известны своей устойчивостью к холоду и храбростью в схватках с дикими зверями, например, волками и медведями. Породу назвали в честь горного массива Шар-Планина на юге автономного края Косово и Метохия. Отмечается, что на исторической родине эти бесстрашные собаки веками помогали пастухам охранять стада.

Президент России известен любовью к животным. Например, в октябре 2017 года туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов преподнес ему на день рождения необычный подарок – щенка породы алабай по кличке Верный. А в 2012 году губернатор японской префектуры Акита в благодарность за помощь в ликвидации последствий землетрясения и цунами подарил Путину щенка акита-ину по имени Юмэ.

17 января российский лидер прибыл с визитом в Белград, где его встретил президент Сербии Александар Вучич. Политики возложили венки к монументу освободителям Белграда и к памятнику советским солдатам. Переговоры Путина и Вучича будут включать два раунда. Сначала состоится беседа в узком составе, а позже – в расширенном, при участии членов делегаций.