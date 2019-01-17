Путин и Вучич возложили цветы к монументу советским воинам в Белграде

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич возложили венки к монументу освободителям Белграда. У входа в мемориальное кладбище лидеров государств встречали несколько сотен жителей города, сообщает РИА Новости.
Лидеры стран приехали на лимузине российского президента. Они также возложили венки к памятнику советским воинам, который находится в глубине мемориала.
Также Путин и Вучич в здании Палаты Сербии ознакомятся с выставкой, посвященной российско-сербским связям с 1804 по 1918 годы.
Переговоры будут состоять из двух раундов: сначала беседа в узком составе, а затем – в расширенном с участием членов делегаций. Также Путин вручит сербскому коллеге орден Александра Невского.
Ранее в Сербии задержали боевика Армина Алибашича, который якобы готовил теракт. Источник в спецслужбах республики заявил, что задержание не имеет отношения к предстоящему визиту Путина.
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