Путин и Вучич возложили цветы к монументу советским воинам в Белграде

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич возложили венки к монументу освободителям Белграда. У входа в мемориальное кладбище лидеров государств встречали несколько сотен жителей города, сообщает РИА Новости.

Лидеры стран приехали на лимузине российского президента. Они также возложили венки к памятнику советским воинам, который находится в глубине мемориала.

Также Путин и Вучич в здании Палаты Сербии ознакомятся с выставкой, посвященной российско-сербским связям с 1804 по 1918 годы.

Переговоры будут состоять из двух раундов: сначала беседа в узком составе, а затем – в расширенном с участием членов делегаций. Также Путин вручит сербскому коллеге орден Александра Невского.

Ранее в Сербии задержали боевика Армина Алибашича, который якобы готовил теракт. Источник в спецслужбах республики заявил, что задержание не имеет отношения к предстоящему визиту Путина.