Источник опроверг подготовку покушения на Путина в Сербии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Задержание в Сербии боевика Армина Алибашича не имеет никакого отношения к предстоящему визиту Владимира Путина в Белград, сообщает Sputnik Србиjа со ссылкой на высокопоставленный источник в спецслужбах республики.
Ранее в сербском Нови-Пазаре по подозрению в подготовке теракта задержали 21-летнего молодого человека. В рюкзаке у него находилось пневматическое ружье с оптическим прицелом и несколько ножей.
Во время обыска дома у Алибашича в селе Букреш нашли флаги запрещенной в РФ террористической группировки ИГ и пропагандистские материалы.
Также у задержанного обнаружили химикаты, которые могли быть использованы для изготовления взрывчатки.
Как писали местные СМИ, задержанный боевик якобы готовил покушение на российского лидера. Официального подтверждения эта информация не получила.
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