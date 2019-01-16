Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:50

Готовивший покушение на Путина боевик задержан

происшествия власть за рубежом

12:50

Поделиться в социальных сетях:

Фото:depositphotos/emashurov

В сербском Нови-Пазаре задержали боевика, который, по данным местных спецслужб, готовил теракт во время визита Владимира Путина в Белград, намеченного на 17 января. Об этом сообщает "Российская газета".

Задержанным оказался 21-летний Армин Алибашич. При нем нашли оружие, элементы взрывчатки и атрибутику запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

По данным СМИ, 14 января Алибашича остановил полицейский патруль в поселке Поток. В его рюкзаке обнаружили винтовку с оптическим прицелом. Сразу после этого полиция и сотрудники Агентства информационной безопасности Сербии провели обыск его квартиры, найдя там арсенал оружия и все необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства, а также запрещенную символику.

Глава подразделения МВД Сербии по обеспечению безопасности иностранных лиц и делегаций Славиша Крстич позже сообщил, что во время визита Владимира Путина в Белград будут приняты комплексные меры безопасности.

В 2017 году в интервью режиссеру Оливеру Стоуну Владимир Путин рассказал, что доверяет своей службе безопасности. Президент России заявил, что до сих пор сотрудники службы безопасности хорошо справлялись со своей работой. Режиссер в ответ вспомнил о пяти покушениях на жизнь Путина и поинтересовался, доверяет ли тот своей охране. Глава государства ответил утвердительно.

происшествия власть за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика