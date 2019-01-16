Готовивший покушение на Путина боевик задержан

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В сербском Нови-Пазаре задержали боевика, который, по данным местных спецслужб, готовил теракт во время визита Владимира Путина в Белград, намеченного на 17 января. Об этом сообщает "Российская газета".

Задержанным оказался 21-летний Армин Алибашич. При нем нашли оружие, элементы взрывчатки и атрибутику запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

По данным СМИ, 14 января Алибашича остановил полицейский патруль в поселке Поток. В его рюкзаке обнаружили винтовку с оптическим прицелом. Сразу после этого полиция и сотрудники Агентства информационной безопасности Сербии провели обыск его квартиры, найдя там арсенал оружия и все необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства, а также запрещенную символику.

Глава подразделения МВД Сербии по обеспечению безопасности иностранных лиц и делегаций Славиша Крстич позже сообщил, что во время визита Владимира Путина в Белград будут приняты комплексные меры безопасности.

В 2017 году в интервью режиссеру Оливеру Стоуну Владимир Путин рассказал, что доверяет своей службе безопасности. Президент России заявил, что до сих пор сотрудники службы безопасности хорошо справлялись со своей работой. Режиссер в ответ вспомнил о пяти покушениях на жизнь Путина и поинтересовался, доверяет ли тот своей охране. Глава государства ответил утвердительно.