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18:30

Путин возложит венок к памятнику советским солдатам в Сербии

власть за рубежом

18:30

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин 17 января прилетит в Белград, где его встретит президент Сербии Александар Вучич. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.

Сразу из аэропорта политики отправятся к Мемориалу освободителям Белграда. Там состоится церемония возложения венков к упомянутому монументу и памятнику советским солдатам.

В ходе официальной встречи глав государств, им представят членов российской и сербской делегации. После в здании Палаты Сербии Путин и Вучич ознакомятся с выставкой, посвященной российско-сербским связям с 1804 по 1918 годы.

"Затем уже начнутся переговоры, которые будут состоять из двух раундов: сначала беседа в узком составе, а затем – в расширенном с участием членов делегаций", – пояснил Ушаков.

В программу визита включена церемония подписания документов, которые будут приняты по итогам переговоров. Кроме того, президент РФ вручит сербскому коллеге орден Александра Невского за вклад в расширение сотрудничества между двумя странами.

Путин также встретится с председателем президиума Боснии и Герцеговины Мирославом Додиком и посетит храм Святого Саввы. "Там состоится краткая встреча с сербским патриархом", – уточнил помощник главы государства.

Ранее стало известно, что задержание боевика Армина Алибашича не имеет отношения к предстоящему визиту Владимира Путина в Белград. Речь идет о молодом человеке, у которого нашли пневматическое ружье с оптическим прицелом и несколько ножей.

власть за рубежом

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