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30 октября, 04:43

Политика

Вэнс заявил о намерении использовать доступ к секретным данным для изучения НЛО

Фото: whitehouse.gov

Вице-президент США Джей Ди Вэнс намерен изучить материалы об НЛО и сверхъестественных явлениях, используя доступ к секретной государственной информации. Он признался, что пока не знает, чем объясняются неопознанные объекты, но хочет разобраться в этом вопросе. Об этом политик рассказал в эфире телеканала Fox News.

Вэнс назвал себя убежденным христианином и заявил, что не считает законы физики единственным способом объяснить происходящее в мире. По его словам, он верит в существование добрых и злых духов, которых можно сравнить с ангелами.

Вице-президент США добавил, что уже начал изучать тему НЛО. Он рассчитывает использовать допуск к сведениям с грифом "совершенно секретно", чтобы получить более полное представление о происходящем.

Ранее Пентагон опубликовал пятиминутную видеозапись неопознанного объекта в форме белой круглой сферы. По данным ведомства, съемка была сделана в 2024 году на Ближнем Востоке, а скорость объекта составляла около 500 миль в час.

Кроме того, министерство обороны США разрешило военнослужащим, сотрудникам и подрядчикам передавать уполномоченным чиновникам секретные сведения о неопознанных аномальных явлениях.

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