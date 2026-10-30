В Судане заявили о задержании украинских снайперов и военных инструкторов

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Суданские военные задержали нескольких украинских снайперов и инструкторов, участвовавших в вооруженном конфликте на стороне антиправительственных Сил быстрого реагирования (СБР). Другие были убиты, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Судана Мухиеддин Салем.

Министр также сообщил, что вместе с украинскими комбатантами было захвачено оружие, не уточнив, о каких именно образцах вооружений идет речь.

Конфликт в Судане продолжается с апреля 2023 года. Регулярная армия под командованием председателя Суверенного совета Абделя Фаттаха аль-Бурхана противостоит СБР во главе с Мухаммедом Хамданом Дагло.

СБР – военизированное формирование, которое раньше было частью государственных сил безопасности. Оно начало боевые действия против армии из-за споров о передаче власти гражданскому руководству и о включении СБР в состав вооруженных сил.

Ранее полиция Вены задержала четырех украинцев по подозрению в шпионаже. По данным СМИ, двое из них могут быть связаны с военной разведкой Украины. Также задержаны украинский журналист-расследователь Михаил Ткач и его оператор.