Государственный исторический музей изменит график работы в начале ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Государственный исторический музей (ГИМ) в начале ноября изменит график работы. Об этом сообщили в телеграм-канале учреждения культуры.

3 и 4 ноября главное здание ГИМ будет закрыто для посещения. В свою очередь, музей Отечественной войны 1812 года 3 ноября будет закрыт, а 4 ноября заработает по обычному графику. Покровский собор 3 ноября будет работать по обычному графику, а 4 ноября закроется.

Палаты бояр Романовых с 1 по 3 ноября включительно будут закрыты, а 4 ноября будут работать по обычному графику. Музейный магазин на Никольской улице 3 ноября будет работать по привычному графику, а 4 ноября закроется. Актуальная информация о графике работы доступна на официальном сайте Исторического музея.

Ранее москвичам и гостям города рассказывали, что уличная часть парка развлечений "Остров мечты" завершит сезон 1 ноября. Сразу после этого начнется подготовка открытых площадок к осенне-зимнему периоду. Меры затронут более 20 аттракционов в пяти тематических зонах: каждому предстоит плановая зимняя подготовка и многоэтапное техническое обслуживание.

