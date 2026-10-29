Уличная часть парка "Остров мечты" завершит работу на зиму 1 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Уличная часть парка развлечений "Остров мечты" завершит сезон 1 ноября. Сразу после этого начнется подготовка открытых площадок к осенне-зимнему периоду. Об этом рассказали в пресс-службе парка.

Меры затронут более 20 аттракционов в пяти тематических зонах: каждому предстоит плановая зимняя подготовка и многоэтапное техническое обслуживание. В парке назвали это инженерно-техническим процессом: оборудование и инфраструктуру подготовят к минусовым температурам, будут проведены регламентные работы. Такой подход должен сохранить технику до следующего сезона и обеспечить безопасность гостей после 6 месяцев холодов.

В парке добавили, что в первые 24 часа после принятия решения о подготовке проводится техническое обслуживание по строгому регламенту – сливается вода, трубопроводы продуваются сжатым воздухом, на подвижные узлы наносят консервационную смазку, а часть пультов управления переносят в отапливаемые помещения, после чего каждая конструкция по необходимости накрывается защитным чехлом.

Технический директор "Острова мечты" Глеб Пауль объяснил, что главная причина введения таких мер заключается в том, что аттракционы спроектированы для работы только в определeнных погодных условиях.

"Как только ночью устанавливается устойчивая нулевая или отрицательная температура, эксплуатация оборудования уличного парка становится недопустимой. При этом к каждому аттракциону – свой подход. Особое внимание мы уделяем водным аттракционам: их готовим к зиме в первую очередь из-за риска замерзания жидкости внутри трубопроводов", – дополнил он.

Крупные объекты, такие как американские горки, консервируют частично: поезда отправляются на хранение в депо, где их обслужат и начнут готовить к следующему сезону. Наружные электрические компоненты герметичны и выполнены по специальному стандарту влагозащищенности, поэтому остаются на улице.

В парке подчеркнули, что металлоконструкциям осадки и перепады температур не страшны: все стальные элементы прошли антикоррозийную обработку – цинкование, грунтование и покраску защитными составами. В течение зимнего периода специалисты будут регулярно осматривать конструкции и следить, чтобы на них не скапливались снег, наледь и влага.

Подготовка к весне открытой части аттракционов начнется при устойчивой плюсовой температуре. Процесс также пройдет в несколько этапов: первыми "проснутся" самые сложные механизмы, затем инженеры проведут обязательные тесты под нагрузкой с использованием манекенов, наполненных водой, которые будут имитировать реальную эксплуатацию. Только после успешного прохождения всех циклов проверок аттракционы откроются для гостей.

Ранее сообщалось, что в усадьбе Кусково начали подготовку к зимнему сезону – мраморные скульптуры укроют защитными футлярами. С 14 октября Кусково работает по зимнему графику. Парк, павильон "Эрмитаж", Большая Каменная оранжерея, Голландский и Итальянский домики принимают гостей до 18 часов, дворец и павильон "Грот" – до 16 часов.

Футляры на статуи и бюсты надевают каждый год перед холодами, а весной скульптуры снова станут доступны посетителям. В парке можно увидеть бюсты античных богов и правителей, а также аллегорические фигуры, символизирующие стихии и времена года.

