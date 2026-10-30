Два человека погибли в Алешках при разминировании путей для безопасного проезда

Фото: РИА Новости/министерство обороны РФ

Два человека, в том числе сапер, погибли при разминировании путей для обеспечения безопасного проезда гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, передает ТАСС.

Она выразила соболезнования родным и близким погибших. Кроме того, омбудсмен подчеркнула, что в настоящее время все меры безопасности обеспечены.

Лантратова добавила, что задача миссии – передать людям гуманитарную помощь, в которой они нуждаются, и обеспечить их безопасность.

Договоренности о локальном прекращении огня были достигнуты с участием США. Режим тишины действует в Алешках с 27 октября до 22:59 1 ноября.

Кремль надеется, что люди смогут получить гуманитарную помощь и, если захотят, покинуть населенный пункт уже 29 или 30 октября. По словам Лантратовой, российская и украинская стороны выполняют взятые на себя обязательства.

Жителям направили несколько тонн гумгруза. Людям передадут продукты, средства гигиены и топливо для генераторов. По отдельной заявке в центральную районную больницу доставят лекарства, включая антибиотики и инсулин.