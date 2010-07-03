Путин подарил щенка красноярскому школьнику

Владимир Путин подарил 12-летнему школьнику из Красноярска Арсению Федорову

щенка золотистого ретривера, сообщает ТАСС.

Подарок передала региональный министр образования Светлана Маковская. Письмо президенту РФ подросток написал после нового года.

Арсений обучается в школе № 32 в Красноярске по адаптированной программе (инклюзивное образование). Также он получает психолого-педагогическую и соцпомощь в центре "Необыкновенный ребенок".

В феврале Путин подарил собаку девочке с аутизмом из Приморья. Ей также вручили щенка золотистого ретривера.