Щенка породы тайган и орловского скакуна подарили Путину в Киргизии

Владимир Путин получил в подарок от президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова орловского скакуна и собаку по кличке Шерхан породы тайган (смесь борзой и волкодава), передает РИА Новости.

Президент РФ в четверг, 28 марта, находится с официальным визитом в Бишкеке. На сайте Кремля указывается, что в ходе переговоров, "прошедших в открытой, дружественной и конструктивной атмосфере ", главы государств обстоятельно обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений. В начале визита Путин поприветствовал гвардейцев словами "Салам, аскер", что в переводе с киргизского значит "Здравствуйте, солдаты".

Когда ми-ми-метр зашкаливает! Путину подарили щенка по кличке Паша pic.twitter.com/puVxevKCJC — Наша страна Россия (@therusfed) 17 января 2019 г.



Накануне сообщалось, что российский кабмин одобрил просьбу Бишкека о выделении 30 миллионов долларов. Безвозмездную помощь направят в госбюджет Киргизии.

В 2017 году Киргизия договорилась с РФ о списании своего долга, который на тот момент составлял 240 миллионов долларов. В общей сложности Москва списала Киргизии более 700 миллионов долларов долга.

Президент России известен любовью к животным. Например, в октябре 2017 года туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов преподнес ему на день рождения необычный подарок – щенка породы алабай по кличке Верный. А в 2012 году губернатор японской префектуры Акита в благодарность за помощь в ликвидации последствий землетрясения и цунами подарил щенка акита-ину по имени Юмэ. В январе 2019 года президент Сербии Александр Вучич подарил своему российскому коллеге четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.