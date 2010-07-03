Щенка породы тайган и орловского скакуна подарили Путину в Киргизии

Владимир Путин получил в подарок от президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова орловского скакуна и собаку по кличке Шерхан породы тайган (смесь борзой и волкодава), передает РИА Новости.
Президент РФ в четверг, 28 марта, находится с официальным визитом в Бишкеке. На сайте Кремля указывается, что в ходе переговоров, "прошедших в открытой, дружественной и конструктивной атмосфере ", главы государств обстоятельно обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений. В начале визита Путин поприветствовал гвардейцев словами "Салам, аскер", что в переводе с киргизского значит "Здравствуйте, солдаты".
В 2017 году Киргизия договорилась с РФ о списании своего долга, который на тот момент составлял 240 миллионов долларов. В общей сложности Москва списала Киргизии более 700 миллионов долларов долга.
Президент России известен любовью к животным. Например, в октябре 2017 года туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов преподнес ему на день рождения необычный подарок – щенка породы алабай по кличке Верный. А в 2012 году губернатор японской префектуры Акита в благодарность за помощь в ликвидации последствий землетрясения и цунами подарил щенка акита-ину по имени Юмэ. В январе 2019 года президент Сербии Александр Вучич подарил своему российскому коллеге четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.