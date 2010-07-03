РФ безвозмездно выделит Киргизии 30 млн долларов

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Российский кабмин одобрил просьбу Бишкека о выделении 30 миллионов долларов. Безвозмездную помощь направят в госбюджет Киргизии, передает РИА Новости.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков напомнил, что годом ранее Россия полностью списала госдолг Киргизии в 240 миллионов долларов.

Протокол о списании долга Владимир Путин ратифицировал в начале февраля.

В 2009-м Москва предоставила Бишкеку кредит на основании межправительственного соглашения. Спустя три года условия и порядок погашения задолженности были урегулированы.

В результате остаток долга составил 300 миллионов долларов. Вся эта сумма подлежала поэтапному списанию в течение 10 лет.