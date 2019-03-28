Путин заговорил по-киргизски

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Владимир Путин приехал в Бишкек на переговоры с киргизским лидером Сооронбаем Жээнбековым. У конгресс-холла президента России встретил почетный караул, передает ТАСС.

Когда прозвучали гимны обеих стран, Путин поприветствовал гвардейцев словами "Салам, аскер", что в переводе с киргизского значит "Здравствуйте, солдаты".

Приезд главы РФ в Бишкек стал первым за последние несколько лет государственным визитом лидера иностранного государства в Киргизию. Путина приветствовали по новым правилам государственного протокола республики. Перед резиденцией Жээнбекова выстроили мраморный шатер с постаментом.

После церемонии лидеры отправились на переговоры в формате тет-а-тет. Как отмечают в кремлевской пресс-службе, президенты обсудят развитие стратегического партнерства и поговорят о взаимодействии в региональных объединениях.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, по итогам переговоров президенты подпишут совместное заявление и пакет межправительственных и коммерческих документов, которые охватывают сотрудничество в различных сферах.

Кроме того, политики приедут на пленарное заседание российско-киргизской межрегиональной конференции. В программе также – совместное посещение Дома-музея писателя Чингиза Айтматова и возложение венков к Вечному огню.

Ранее стало известно, что Россия безвозмездно выделит Киргизии 30 миллионов долларов. Деньги направят в госбюджет республики.