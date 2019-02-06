Путин подарил щенка девочке с аутизмом из Приморья

Фото: официальный сайт администрации Приморского края

Владимир Путин исполнил мечту девочки с аутизмом из приморского города Славянка и подарил ей щенка. Об этом сообщается в среду на официальной странице администрации Приморского края в Instagram.

"Сегодня мечта маленькой девочки из Славянки сбылась – Веронике подарили щенка золотистого ретривера. Она вместе с мамой написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой подарить ей питомца. У девочки аутизм, и эта собака сделает ее счастливее", – говорится в сообщении.



Ранее Владимир Путин исполнил желание участников проекта "Мечтай со мной". Президент встретился с десятилетним Колей Кузнецовым, который страдает острой формой лейкоза. Мальчик, который впервые приехал в Москву из Ставропольского края, всегда хотел пожать главе государства руку. В жизнь также воплотились мечты еще четверых школьников. 15-летний Арслан, мечтавший снять видеоролик про борт №1, побывал в самолете президента. А до этого также осуществилось желание мальчика Артема, который хотел увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета. Девочка Вероника побывала на экскурсии по киностудии "Мосфильм". Была исполнена и мечта семнадцатилетней Регины – она взяла у Владимира Путина интервью.