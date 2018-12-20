Юная девушка поделилась впечатлениями о своем интервью с Путиным

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Семнадцатилетняя Регина Парпиева, которая взяла интервью у президента Владимира Путина, поделилась впечатлениями от беседы с главой государства.

Как сообщает РИА Новости, девушка рассказала, что это было очень волнительно. Но несмотря на это, нужные слова сами стали приходить ей в голову. "Я не разочаровалась в этой профессии, наоборот, захотела стать журналистом еще больше, если это, конечно, возможно", – отметила она.

Интервью Регине Парпиевой президент дал после окончания большой ежегодной пресс-конференции, которая состоялась 20 декабря. Глава государства около 20 минут отвечал на вопросы девушки.

В начале декабря Владимир Путин на форуме добровольцев России забрал со стенда благотворительного проекта "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей, пять оставшихся конвертов с желаниями. Среди них была и мечта Регины Парпиевой – стать журналистом.

В ходе четырнадцатой большой пресс-конференции Путина, журналисты задали президенту России 68 вопросов. Мероприятие традиционно началось в полдень и продлилось 3 часа 44 минуты. Сначала слово взял сам президент. Он отчитался об итогах года. Затем представители крупных федеральных СМИ, а также журналисты из регионов начали задавать свои вопросы.