Итоги пресс-конференции Владимира Путина: коротко о главном

68 вопросов задали журналисты Владимиру Путину в ходе четырнадцатой большой пресс-конференции. Она привлекла внимание рекордного числа журналистов – 1702. Свои вопросы успели озвучить 53 человека. Мероприятие традиционно началось в полдень и продлилось 3 часа 44 минуты. Сначала слово взял сам президент. Он отчитался об итогах года. Затем представители крупных федеральных СМИ, а также журналисты из регионов начали задавать свои вопросы. Для тех, кто не смог посмотреть пресс-конференцию, портал Москва 24 собрал главные темы, которые затронули на встрече с главой государства.

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Об итогах года

Владимир Путин начал пресс-конференцию с подведения итогов уходящего 2018 года. По его словам, за 10 месяцев текущего года ВВП вырос на 1,7 процента. Промышленное производство росло более быстрыми темпами, за январь-октябрь текущего года – 2,9 процента, по итогам года прогнозируется 3 процента.

Он отметил, что к сентябрю инвестиции в основной капитал составили 4,1 процента. После длительного перерыва был зафиксирован рост реальных располагаемых доходов населения, он составит половину процента.

Президент подчеркнул, что реальный уровень зарплаты за первые 10 месяцев 2018 года увеличился на 7,4 процента. К концу года ожидается повышение на 7 процентов.

Путин добавил, что сокращается безработица. Если в 2017 году она побила свой исторический минимум (5,2 процента), то в 2018 году будет еще ниже, 4,8 процента. Растет профицит торгового баланса: по итогам года ожидается 190 миллиардов долларов. Президент подчеркнул, что впервые Россия имеет профицит с 2011 года, страна выйдет на профицитный федеральный бюджет в районе 2,1 процента. Также примерно на 22 процента вырос фонд национального благосостояния.

Путин сообщил, что продолжительность жизни российских граждан "чуть-чуть" увеличилась, поэтому в 2018 году она составит 72,9 года. По словам главы государства, год назад этот показатель был равен 72,7 года. Президент подчеркнул, что вместе с увеличением продолжительности жизни отмечен и рост страховой пенсии. В 2017 году ее средний размер составлял 13 тысяч 677 рублей, а уже к концу нынешнего года он вырастет до 14 тысяч 163 рублей.

О ядерной войне

В мире наблюдается развал системы контроля над вооружениями, при этом нарастает тенденция недооценки угрозы ядерной войны, заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что с появлением нового оружия, Россия получила преимущество, но в целом это не более чем сохранение паритета. Президент заверил, что власти знают, как обеспечить безопасность страны.

Он добавил, что снижение порога контроля за вооружениями способно привести к глобальной ядерной катастрофе. Путин обратил внимание собравшихся журналистов, что опасность представляет и использование баллистических ракет в неядерном исполнении.

Рассуждая об угрозе ядерной катастрофы, российский лидер выразил надежду, что человечеству хватит чувства самосохранения, и до крайностей не дойдет.

"Это кажется невозможным или чем-то уже не таким важным, а между тем, если, не дай бог, что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, а может быть, и планеты. Поэтому вопросы серьезные, и очень жаль, что такая тенденция недооценки имеет место быть и даже нарастает", – отметил глава РФ.

Также глава государства высказался о последствиях выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он напомнил, что ДРСМД стал краеугольным камнем сдерживания в сфере нераспространения ядерного оружия и сдерживания гонки вооружений, и последствия выхода Штатов прогнозировать трудно. Однако президент уверен, что России надо будет обеспечить свою безопасность.

Президент подчеркнул, что РФ вынуждена была ответить созданием новых систем оружия. Но он заметил, что в целом это преимущество – лишь просто элемент сдерживания.

О выполнении национальных проектов

Владимир Путин, говоря о выполнении национальных проектов, отметил, что невозможно добиться результатов без постановки целей и человеческого капитала.

Он напомнил, что было создано 12 нацпроектов – в сфере науки, здравоохранения, образования. По его словам, они необходимы РФ, чтобы совершить "прыжок" в новый технологический уклад. Президент отметил, что на них заложено 20,8 триллиона рублей. На развитие инфраструктуры заложено 6,5 триллиона рублей.

"Вы сказали, что некоторые сомневаются в том, нужны ли они вообще. Я уже говорил об этом много раз, хочу повторить, нам нужен прорыв, нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего. Это принципиальный вопрос, мы должны это понимать", – заявил президент.

О повышении НДС

Владимир Путин рассчитывает, что повышение НДС в России станет разовым. Он подчеркнул, что, если налоги в каких-то регионах еще надо повысить, то это должно быть в порядке исключения и по согласованию с правительством.

По его словам, изменение ставки НДС сейчас необходимо в том числе для снижения нефтегазового дефицита бюджета. Глава государства добавил, что в начале 2019 года ожидается небольшой всплеск инфляции из-за повышения НДС. Однако он вскоре утихнет.

Об инциденте в Керченском проливе

Провокации Киева в Черном море рассчитаны на обострение ситуации в преддверии выборов, считает Путин. По словам главы государства, они идут во вред Украине.

Президент отметил, что украинский лидер Петр Порошенко поднял свой рейтинг после этой провокации за счет интереса страны, однако, по мнению президента РФ, это плохой способ.

Глава государства подчеркнул, что украинские власти послали своих военных в Керченский пролив, рассчитывая, что те погибнут, но, к счастью, этого не случилось. Путин напомнил, что сейчас идет уголовное разбирательство по этому делу, и уже после этого будет ясно, что делать.

О ситуации в Донбассе

Президент считает, что решить политические вопросы в Донбассе при помощи силы не удастся. По его словам, Россия заинтересована в мире и продолжит поддерживать жителей Донбасса.

При этом Путин отметил, что пока у власти на Украине "находятся русофобы, ненормальная ситуация между Россией и Украиной продолжится вне зависимости от того, кто в Кремле".

Говоря о ситуации на Украине, российский лидер подчеркнул, что дело в отношении к людям, а не в персоналиях. При этом глава государства отметил, что несмотря на попытки Киева помешать, торговый оборот РФ и Украины растет.

Об отношении к рэперам и ответственности в интернете

Владимир Путин объяснил свое отношение к современным рэперам и рэп-культуре в целом. "В числе моих доверенных лиц тоже рэперы были, в том числе и Тимати. Ну а как же? Вот он весь расписанный такой. Кстати говоря, замечательный человек и артист прекрасный", – отметил Путин.

Он добавил, что искусство существует не для потакания низменным интересам. Всегда необходимо поднимать уровень культуры общества, и искусство может в этом сыграть немаловажную роль.

Путин подчеркнул, что задержания и аресты рэперов не приведут ни к чему, а наоборот, способствуют обратному эффекту. Также он заявил, что пропаганда наркотиков, которая цветет в молодежной субкультуре, в том числе, за счет частого обращения к этой теме в творчестве современных музыкантов, может привести к деградации общества. Поэтому потакать этому нельзя, подытожил президент.

Также он заявил, что, если есть ответственность вне интернета, то она должна существовать и в интернет-пространстве. Глава государства напомнил, что сейчас интернет проник во все сферы жизни россиян, поэтому поведение вне интернета ничем не отличается от того, что человек делает в Сети.

О санкциях против РФ

Санкции Путин назвал политизированным русофобским подходом для сдерживания РФ. По мнению президента, нет никакой логики по введению против России санкций по делу Сергея Скрипаля. Он объяснил, что Скрипаль не погиб, однако против России ввели санкции, зато смерть журналиста Джамиля Хашукджи является установленным фактом, однако никаких санкций по этому поводу против кого-либо не последовало.

"Не было бы Скрипалей, что-нибудь другое придумали бы. А цель только одна – сдержать развитие России как возможного конкурента. Других целей я не вижу", – сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что интересы россиян власти защищают сдержанно, спокойно и без всякого хамства. При этом РФ будет двигаться и дальше в этом направлении. Российский лидер добавил, что экономика РФ уже адаптировалась к внешним ограничениям. Он напомнил, что после кризиса 2008–2009 годов экономика упала на 7,8%, а после введения санкций в 2014 году падение составило 2,5%.

О Сирии

Владимир Путин заявил, что не видит признаков вывода американских военнослужащих из Сирии. Однако он отметил, что это возможно. Он отметил, что американские войска много лет присутствуют в Афганистане. При этом США регулярно заявляют, что выводят свой контингент из страны.

При этом Путин заявил, что согласен с Дональдом Трампом в том, что по ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии были нанесены серьезные удары. Он отметил, что есть вероятность, что эти группировки просочатся в соседние регионы.

"Существует опасность перетекания этих группировок и им подобных в соседние регионы, в Афганистан, но и в другие страны, в страны исхода, откуда они приехали, туда они отчасти и возвращаются. Это большая опасность для всех нас", – сказал Путин.

О пенсионном законодательстве

Владимир Путин заявил, что изменения в пенсионном законодательстве, которые произошли в 2018 году, являются правильной стратегией. Он подчеркнул, что заранее знал, что это решение будут критиковать и оно вызовет громкие обсуждения "и справа, и слева", однако изменения были неизбежны.

Президент сообщил, что соотношение работающих к неработающим в последнее время изменилось. Он отметил, что через 5–7 лет в любом случае пришлось бы проводить реформы пенсионного законодательства, но уже без сохранения льгот. "Если бы не сложившиеся тенденции, я бы никогда не позволил это сделать", – заверил глава государства.

О ситуации с долларом в России

Владимир Путин заявил, что объем расчетов России в долларах составляет около 69 процентов. По словам президента, это связано с экспортными контрактами по нефти.

Он отметил, что роль рубля как резервной валюты немного увеличится, а запрета на хождения доллара в стране нет и не будет. Также президент отметил, что в России запретили табло с курсами валют на улицах из-за борьбы с нелегальными обменниками.

О главных событиях года

Президент заявил, что в России самыми важными событиями в этом году стали выборы президента РФ и чемпионат мира по футболу 2018.

Путин – о себе

Прозвучали на пресс-конференции и вопросы, касающиеся лично Владимира Путина. К примеру, у него спросили, когда он собирается жениться и на ком. Президент заявил, что рано или поздно женится, "как это и положено порядочному человеку".

Говоря об этом, российский лидер не скрыл улыбки. В ответ он спросил у автора вопроса о том, женат ли он сам. Журналист заявил, что женат и не жалеет об этом. "Хочет, чтоб мне было, как и ему", – пошутил президент.

Также президент рассказал о своем здоровье. Эта тема всплыла после того, как его пресс-секретарь Дмитрий Песков заметил в зале плакат с надписью "Как здоровье". Получившая право задать вопрос журналистка поинтересовалась, как себя чувствует глава государства.

Путин заявил, что старается следить за состоянием своего здоровья. "Не дождетесь", – пошутил президент. Он заметил, что с его здоровьем все нормально благодаря занятиям спортом.

Сообщил президент и о том, что планирует поехать в Карачаево-Черкесию, чтобы покататься на лыжах. "Мне бы очень хотелось это сделать", – сказал президент после того, как журналист из КЧР пригласила его в Архыз.

"Я в любом случае вас поздравляю с развитием туристического дела", – сказал он. Глава государства выразил уверенность, что эта сфера будет развиваться и в дальнейшем.