Путин пояснил свое отношение к рэперам

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Владимир Путин объяснил свое отношение к современным рэперам и рэп-культуре в целом. Этой темы президент коснулся на ежегодной пресс-конференции по итогам года, которая проходит 20 декабря в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве.

"В числе моих доверенных лиц тоже рэперы были, в том числе и Тимати. Ну а как же? Вот он весь расписанный такой. Кстати говоря, замечательный человек и артист прекрасный", – отметил Путин.

Он добавил, что искусство существует не для потакания низменным интересам. Всегда необходимо поднимать уровень культуры общества, и искусство может в этом сыграть немаловажную роль. Путин подчеркнул, что задержания и аресты рэперов не приведут ни к чему, а наоборот, способствуют обратному эффекту. Также он заявил, что пропаганда наркотиков, которая цветет в молодежной субкультуре в том числе за счет частого обращения к этой теме в творчестве современных музыкантов, может привести к деградации общества. Поэтому потакать этому нельзя, подытожил президент.

Пресс-конференция началась 20 декабря в 12:00. За прошедший час президенту задали уже немало вопросов. Так, Путин заявил о необходимости изменения ставки НДС, росте доходов населения на 0,5 процента по итогам 2018 года. Также главе государства задали вопрос об инциденте с украинскими кораблями в Черном море – Путин ответил, что это была провокация по отношению к России.

По ситуации на Донбассе он сказал, что правительство Украины "стреляет по людям, которых считает своими гражданами". Россия оказывает гуманитарную помощь жителям этой территории и продолжит помогать им в будущем. Попытки решить конфликт с помощью силы обречены на провал.

Владимир Путин 20 декабря дает большую пресс-конференцию по итогам 2018 года. Прямой эфир транслируется на телеканале Москва 24. На встречу с президентом аккредитовались рекордные 1702 журналиста. Это 14-я пресс-конференция Путина с 2001 года. В 2017 году президенту задали более 50 вопросов за 3 часа 50 минут. Самая продолжительная пресс-конференция состоялась в 2008 году, она длилась 4 часа 40 минут.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.