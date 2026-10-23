В МИД РФ заявили о готовности развивать отношения с США после отмены санкций

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Москва и Вашингтон смогут восстановить и развивать отношения лишь при условии полного устранения "минного поля" санкций. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы МИД РФ Александра Грушко.

Дипломат отметил, что Россия "может идти в США с низкого старта" и забыть историю с санкциями.

"Но чтобы ее забыть, нужно, чтобы и в США, и в Западной Европе сняли абсолютно все санкции. Невозможно развивать отношения, если мы ходим по минному полю и не знаем, где рванет и где эти санкции будут применяться", – добавил Грушко.

Замглавы МИД напомнил, что публично ограничительные меры обосновывались не стремлением наказать российский народ, а необходимостью "побудить Россию изменить политику".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что не планирует ужесточать американские санкции в отношении России, поскольку Москва и Вашингтон, предположительно, близки к заключению сделки по Украине.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что решение администрации США по антироссийским санкциям отражает серьезный подход Вашингтона и создает условия для прогресса и нормализации отношений.