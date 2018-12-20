Президент РФ заявил о необходимости изменения ставки НДС

Фото: телеканал Москва 24

Владимир Путин заявил, что необходимо изменить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в том числе для того, чтобы снизить ненефтегазовый дефицит бюджета. Он сообщил об этом на ежегодной большой пресс-конференции.

Глава государства подчеркнул, что в начале 2019 года ожидается небольшой всплеск инфляции из-за повышения НДС. Однако он вскоре утихнет. Также Путин добавил, что в некоторых регионах России надо повысить налоги и сделать это в порядке исключения и по согласованию с правительством.

Владимир Путин 20 декабря дает большую пресс-конференцию по итогам 2018 года. Она проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве. Прямой эфир транслируется на телеканале Москва 24.

На встречу с президентом аккредитовались рекордные 1702 журналиста. Их предварительно предупредили, что, если они хотят прийти с плакатами, то лучше делать их не больше формата A3, чтобы не загораживать обзор операторам и фотографам.

Это 14-я пресс-конференция Путина с 2001 года. В 2017 году президенту задали более 50 вопросов за 3 часа 50 минут. Самая продолжительная пресс-конференция состоялась в 2008 году, она длилась 4 часа 40 минут.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.