Адвокат Хаски прокомментировал исполнение постановления об аресте

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Адвокат рэпера Хаски Алексей Аванесян заявил, что обратился в суд с заявлением о прекращении исполнения решения об административном аресте музыканта.

"Мы подавали жалобу, но законом предусмотрено, что если есть исключительные обстоятельства, то суд сам может отменить свое решение, не дожидаясь рассмотрения апелляции", – заявил Аванесян RT. Такими обстоятельствами адвокат назвал плотный гастрольный график Хаски и то, что рэпер не сопротивлялся при задержании. Адвокат напомнил, что суд мог приговорить музыканта к штрафу, но выбрал арест.

22 ноября рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов) приговорили в Краснодаре к 12 суткам административного ареста за мелкое хулиганство. Музыкант устроил импровизированное выступление на крыше автомобиля после того, как его концерт отменили на двух площадках города в один день.

Шесть концертов Хаски были отменены из-за его ареста. Рэперы Оксимирон, Баста и Noize MC решили провести в Москве 26 ноября концерт в поддержку арестованного коллеги. Все средства с концерта пойдут Хаски. Билеты на выступление уже проданы.



В Москве 26 ноября пройдет концерт в поддержку рэпера Хаски