Провокации Киева в Черном море идут во вред Украине – Путин

Провокации Киева в Черном море рассчитаны на обострение ситуации в преддверии выборов, сообщил Владимир Путин на пресс-конференции. По словам главы государства, они идут во вред Украине.
Путин отметил, что украинский лидер Петр Порошенко поднял свой рейтинг после этой провокации за счет интереса страны, однако, по мнению президента РФ, это плохой способ.
Глава государства подчеркнул, что украинские власти послали своих военных в Керченский пролив, рассчитывая, что те погибнут.
"Большое недовольство, я вижу, в правящих кругах вызвало то обстоятельство, что никто не погиб. Рассчитывали, что кто-то из них погибнет, но, слава богу, этого не случилось, – сказал он. Путин напомнил, что сейчас идет уголовное разбирательство по этому делу, и уже после этого будет ясно, что делать.
Прямую трансляцию пресс-конференции ведут Москва 24, Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", радиостанции "Маяк", "Вести ФМ", "Радио России" и сайт Вести.Ru.
Это первая пресс-конференция с момента вступления Путина на президентский пост на новый срок и 14-я с 2001 года. На встречу с президентом аккредитовалось рекордное количество журналистов – 1702.
Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.
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