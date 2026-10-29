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Вирусолог Малинникова: осложнения после гриппа часто встречаются у пожилых людей

Вирусолог рассказала, у кого чаще всего возникают осложнения после гриппа

Фото: depositphotos/ia__64

Наиболее уязвимы перед осложнениями после гриппа люди с хроническими заболеваниями и нарушениями иммунитета. Об этом РИА Новости рассказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова.

По словам специалиста, в группе повышенного риска также находятся пациенты с онкологическими заболеваниями. Вероятность осложнений возрастает и при обострении хронических болезней.

Малинникова отметила, что число людей с иммунодефицитами в настоящее время увеличивается. Именно у таких пациентов осложнения после гриппа возникают особенно часто.

К другим группам риска врач отнесла пожилых людей, беременных женщин и детей младше пяти лет. Для них инфекция также может представлять повышенную опасность.

Вирусолог подчеркнула, что грипп способен протекать в тяжелой форме. Дополнительную сложность создает постоянная изменчивость вируса, из-за которой иммунитет к нему необходимо формировать заново.

Ранее академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал об исчерпании пандемического потенциала COVID-19 в России. Однако в будущем может возникнуть другой вирус, способный причинять человеку больший вред благодаря своим генетическим особенностям.

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