В России могут расширить программу бесплатного обеспечения лекарствами

Минздрав РФ подготовил проект о расширении списка заболеваний, при которых пациенты могут бесплатно получать лекарства. Изменения коснутся людей, перенесших инсульт, инфаркт или операции на сердце, а также пациентов с нарушениями концентрации жиров в крови

Согласно проекту, они смогут получать препараты бесплатно в течение двух лет. Ожидается, что это повысит эффективность лечения и снизит риск повторных острых сердечно-сосудистых состояний.

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