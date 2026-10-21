Почти 4 трлн рублей с учетом ОМС направят на развитие московского здравоохранения

Почти 4 триллиона рублей с учетом ОМС направят на развитие московского здравоохранения в ближайшие 3 года. В поликлиниках столицы уже работают системы "Умного приема": искусственный интеллект обрабатывает результаты онлайн-опросов и медицинских карт, помогая медикам прогнозировать заболевания.

В городе также продолжается бесшовная маршрутизация пациентов между амбулаторным звеном и стационарами, а число участников комплексной диагностики в рамках "Московского чекапа" превысило 1,5 миллиона человек.

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