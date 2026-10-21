Силы ПВО за ночь сбили 373 украинских беспилотника над Россией

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Средства ПВО прошедшей ночью уничтожили 373 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Дроны перехватили в период с 20:00 20 октября до 08:00 21-го числа. Их нейтрализовали над Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской и Курской областями. Кроме того, БПЛА сбили над Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской и Рязанской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем, перечислили в оборонном ведомстве.

Между тем российские бойцы поразили в Полтаве склад, использовавшийся для хранения БПЛА большой и средней дальности. ВС РФ также ударили по логистическим центрам и портовой инфраструктуре противника.

До этого армия России атаковала логистический центр "Эпицентр-К" в городе Дубно Ровненской области, на территории которого находился складской комплекс.