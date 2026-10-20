20 октября, 12:06Политика
ВС РФ взяли под контроль Тимошевку в Запорожской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военные отбили у ВСУ населенный пункт Тимошевка в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Сделать это удалось бойцам подразделений группировки войск "Восток", которые продолжили продвижение в глубину обороны противника.
Ранее военнослужащие России заняли населенный пункт Омельник в том же регионе. В ходе боев за село бойцы взяли под контроль крупный район обороны ВСУ площадью более 27 квадратных километров.
Подступы к населенному пункту оборудовали противотанковым рвом и сетью инженерных заграждений. В застройке и на прилегающих позициях подавили очаги сопротивления и зачистили более 400 строений.