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20 октября, 08:20

Политика

ВС РФ продолжили атаковать логистическую и портовую инфраструктуру Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные в ночь на вторник, 20 октября, продолжили наносить удары по объектам логистической и портовой инфраструктуры Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России.

В частности, в Хмельницкой области был поражен логистический центр "Гранд импорт". По данным ведомства, его использовали для хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ.

В Волынской области целью стал транспортно-логистический центр общества с ограниченной ответственностью "Виндор Транс Сервис" в Ковеле, где хранили и распределяли грузы и имущество украинских военных.

В Одесской области в порту Рени удары нанесены по трем морским судам типа сухогруз, которые разгружали грузы военного и двойного назначения. Одновременно поражены объекты портовой инфраструктуры, обеспечивающие работу разгрузочно-погрузочных терминалов.

Кроме того, на переходе морем в порт Одесса поражено судно, доставлявшее военные грузы на Украину.

Ранее стало известно, что украинский центр обработки данных "Дата групп", расположенный в Киеве, полностью выведен из строя. В компании уточнили, что оборудование и инфраструктура повреждены, а их восстановление и последующая работа невозможны.

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