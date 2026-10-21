Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 08:42

Политика

ВС РФ поразили складской комплекс для хранения БПЛА в Полтаве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Складской комплекс, который использовали для хранения беспилотников большой и средней дальности, поразили в Полтаве ночью 21 октября. Об этом сообщили в Минобороны России.

Вооруженные силы РФ нанесли удары БПЛА по логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины, а также по электроподстанциям, от которых зависит их работа. Целями стали и морские суда.

В частности, помимо склада в Полтаве, ударом поражена электроподстанция ПС-330 "Нивки". Она обеспечивает функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины и логистических центров в Киеве.

Кроме того, на переходе морем в порт Одесса поражен сухогруз, доставлявший на Украину военные грузы.

Ранее российские военнослужащие беспилотниками поразили логистический центр "Эпицентр-К" в населенном пункте Дубно в Ровненской области. На его территории находился складской комплекс, который используется в интересах ВСУ.

Кроме того, бойцы нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов.

Читайте также


политика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика