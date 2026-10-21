ВС РФ поразили складской комплекс для хранения БПЛА в Полтаве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Складской комплекс, который использовали для хранения беспилотников большой и средней дальности, поразили в Полтаве ночью 21 октября. Об этом сообщили в Минобороны России.

Вооруженные силы РФ нанесли удары БПЛА по логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины, а также по электроподстанциям, от которых зависит их работа. Целями стали и морские суда.

В частности, помимо склада в Полтаве, ударом поражена электроподстанция ПС-330 "Нивки". Она обеспечивает функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины и логистических центров в Киеве.

Кроме того, на переходе морем в порт Одесса поражен сухогруз, доставлявший на Украину военные грузы.

Ранее российские военнослужащие беспилотниками поразили логистический центр "Эпицентр-К" в населенном пункте Дубно в Ровненской области. На его территории находился складской комплекс, который используется в интересах ВСУ.

Кроме того, бойцы нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов.