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21 октября, 09:39

Регионы

Из зоны подтопления в Ялте эвакуировали 10 человек

Фото: МАХ/"ГУ МЧС России по Республике Крым"

Из зоны подтопления в Ялтинском муниципальном округе на южном берегу Крыма эвакуировали 10 человек, включая ребенка. Об этом начальник пресс-службы главка МЧС России по республике Дарья Диюнова заявила в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По ее словам, в пункте временного размещения находятся три человека, остальные остались у родственников. Ситуация постепенно приходит в норму, она находится под контролем МЧС и администрации города.

Диюнова уточнила, что вода продолжает поступать с гор, формируя мощные потоки. На всех участках развернуты масштабные работы по расчистке территорий и укреплению береговых линий. В реках Гуве и Дерекойке зафиксированы высокие уровни воды, однако вероятности прорыва основных защитных сооружений на данный момент нет.

Ранее в Ялте ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за подтоплений, вызванных сильными дождями. В период с 17 по 19 октября выпало свыше 400 миллиметров осадков. При этом самая сложная обстановка сложилась в поселке городского типа Кореиз.

Кроме того, из-за паводковых вод в троллейбусном парке на Южнобережном шоссе обрушилась подпорная стена. Уровень воды на этом участке достиг 50 сантиметров.

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