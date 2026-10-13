Во Владивостоке женщину снесло потоком воды на пешеходном переходе

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Во Владивостоке во время мощного ливня потоком воды снесло женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает телеканал "360".

На кадрах видно, что женщина упала на проезжую часть и долгое время не могла самостоятельно подняться. Встать ей удалось только после того, как на помощь пришел один из пассажиров, вышедший из остановившейся машины.

Очевидцы предположили, что женщина могла получить серьезную травму, так как нога пострадавшей была вывернута под сильным углом вбок.

В администрации города уточнили, что во Владивостоке за 16 часов выпало более месячной нормы осадков – 71 миллиметр. На многих дорогах образовались подтопления, в которых глохли машины и автобусы. К 14:00 по местному времени (07:00 по московскому времени) в городе выпала месячная норма осадков. В отдельных районах их количество достигло 120 миллиметров.

Ранее сообщалось, что не менее двух человек погибли из-за урагана "Исайяс" в США, который вышел на сушу возле города Дестин вечером 9 октября. Максимальная скорость ветра достигала около 169 километров в час. Из-за стихии без электричества остались более 900 тысяч потребителей.