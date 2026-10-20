В Ялте объявили режим ЧС из-за подтоплений, вызванных ливнями

Фото: MAX/"ГУ МЧС России по Республике Крым"

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера объявили на территории Ялты из-за подтоплений, вызванных сильными дождями, сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.

За штормовой период с 17 по 19 октября в муниципальном округе Ялта выпало более 400 миллиметров осадков. Самая сложная обстановка сохраняется на Южном берегу Крыма, в поселке городского типа Кореиз.

Постановление администрации Ялты признало сложившуюся ситуацию природной чрезвычайной ситуацией муниципального характера местного уровня реагирования.

Ранее во Владивостоке мощный ливень потоком воды снес женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. На кадрах видно, что она упала на проезжую часть и долгое время не могла встать без помощи. Подняться ей удалось только после того, как на помощь пришел один из пассажиров, вышедший из остановившейся машины.

В администрации города сообщили: за 16 часов во Владивостоке выпал 71 миллиметр осадков, что больше месячной нормы. На многих дорогах возникли подтопления, в которых глохли машины и автобусы.

