Мурашко заявил о четырехкратном превышении нормы потребления сахара в России

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Потребление сахара в России в четыре раза превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на презентации приложения "Худеем на здоровье", пишет ТАСС.

По его словам, россияне также употребляют в 2,5 раза больше соли, чем рекомендовано. Министр отметил, что кондитерские изделия присутствуют в ежедневном рационе жителей страны, тогда как овощей не хватает. Их потребление составляет 60% от необходимого уровня.

Ранее Мурашко сообщил, что доля россиян, придерживающихся принципов здорового образа жизни (ЗОЖ), составляет 11,5%. Он добавил, что в стране расширяют сеть центров здоровья, где оценивают факторы риска и дают персональные рекомендации по питанию и физической активности. К 2030 году власти планируют увеличить показатель приверженности ЗОЖ в полтора раза.

Также Мурашко заявил, что 70% россиян имеют хотя бы один фактор риска развития неинфекционных заболеваний. Среди них он назвал курение, употребление алкоголя, недостаток физической активности и неправильное питание. По словам министра, эти факторы влияют на смертность, поэтому важно развивать профилактику заболеваний и приверженность ЗОЖ.