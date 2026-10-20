Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 12:37

Общество

Мурашко заявил о четырехкратном превышении нормы потребления сахара в России

Фото: depositphotos/ajafoto​

Потребление сахара в России в четыре раза превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на презентации приложения "Худеем на здоровье", пишет ТАСС.

По его словам, россияне также употребляют в 2,5 раза больше соли, чем рекомендовано. Министр отметил, что кондитерские изделия присутствуют в ежедневном рационе жителей страны, тогда как овощей не хватает. Их потребление составляет 60% от необходимого уровня.

Ранее Мурашко сообщил, что доля россиян, придерживающихся принципов здорового образа жизни (ЗОЖ), составляет 11,5%. Он добавил, что в стране расширяют сеть центров здоровья, где оценивают факторы риска и дают персональные рекомендации по питанию и физической активности. К 2030 году власти планируют увеличить показатель приверженности ЗОЖ в полтора раза.

Также Мурашко заявил, что 70% россиян имеют хотя бы один фактор риска развития неинфекционных заболеваний. Среди них он назвал курение, употребление алкоголя, недостаток физической активности и неправильное питание. По словам министра, эти факторы влияют на смертность, поэтому важно развивать профилактику заболеваний и приверженность ЗОЖ.

Читайте также


общество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика