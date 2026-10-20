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20 октября, 12:03

Экономика

Цена нефти марки Brent превысила 111 долларов за баррель впервые с 20 мая

Фото: depositphotos/carloscastilla

Мировые цены на нефть 20 октября выросли более чем на 1%, а стоимость барреля марки Brent впервые с 20 мая поднялась выше отметки в 111 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11:31 по московскому времени цена декабрьских фьючерсов на Brent увеличилась на 1,41% относительно предыдущего закрытия – до 111,1 доллара за баррель.

В то же время ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 1,47% – до 99,99 доллара за баррель.

Ранее руководитель сырьевого трейдера Vitol Рассел Харди заявил об исчерпании запасов нефти в западных странах. Положение с нефтепродуктами он назвал крайне дефицитным. По его оценке, такая ситуация способна продержаться еще несколько месяцев – по мере того, как будет приближаться зима.

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