Путин заявил, что деньги спортивных федераций должны идти на спорт, а не на бюрократию

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Финансирование спортивных федераций должно идти на поддержку спорта, а не на развитие бюрократического аппарата. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым.

"Эти деньги не должны идти на бюрократический аппарат с машинами, секретарями и так далее <...> я вас прошу на это обратить внимание", – сказал президент РФ.

Ранее Дегтярев на встрече с Путиным предложил проиндексировать президентские стипендии для всех российских атлетов, получивших допуск к международным соревнованиям. Министр говорил, что Спартакиада народов России стала основным отборочным этапом к Олимпийским играм.

Ранее призовые за участие в спартакиадах не выплачивались. Позже, в период ограничений на допуск российских атлетов к международным турнирам, выплаты получали только спортсмены, которые не могли выступать за рубежом. Сейчас часть российских атлетов по-прежнему не допущена до соревнований, однако большинство уже получили такой допуск.

