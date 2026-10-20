Володин назвал санкции против депутатов ГД признанием их правильного курса

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Ограничительные меры в отношении депутатов Госдумы подтверждают верность выбранного ими курса. Об этом спикер ГД Вячеслав Володин заявил на пленарном заседании нижней палаты парламента.

"Когда говорят о санкциях, санкциях в отношении политиков, депутатов Государственной думы, это, на самом деле, признание того, что депутаты Государственной думы на правильном пути, отстаивают интересы своих граждан, России", – приводит слова политика ТАСС.

Володин подчеркнул, что парламентарии продолжат действовать в этом направлении.

Ранее Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций. Черный список расширился с 3,1 до 4,7 тысячи позиций. Под ограничения подпали 826 юрлиц и 743 физлица. Среди них – российские предприятия военно-промышленного комплекса и их руководители, а также 77 кандидатов и избранных депутатов, участвовавших в выборах в Госдуму в Крыму, Донбассе и Новороссии.