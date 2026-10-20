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20 октября, 16:04

Культура

Борисов, Янковский и Хабенский номинированы на премию "Золотой орел"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок; Москва 24/Антон Великжанин; Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Актеры Иван Янковский, Юрий Борисов, Глеб Калюжный, Константин Хабенский и Федор Бондарчук включены в лонг-лист премии "Золотой орел" за лучшую мужскую роль в кино. Об этом сообщили организаторы премии.

В частности, в лонг-лист попали роли Янковского и Борисова в фильме "Битва моторов", Бондарчука в "Буратино", Борисова в "Девятой планете" и Хабенского в картине "Здесь был Юра". Всего в этой номинации заявлены 22 работы.

Среди других претендентов – Александр Петров ("Комментируй это", "Коммерсант"), Евгений Ткачук ("Космическая собака Лида"), Вячеслав Копейкин ("Красавица"), Федор Добронравов ("Семь верст до рассвета"), Сергей Безруков ("Чудо-Юдо") и другие.

В лонг-лист в категории "Лучшая женская роль в кино" вошли актрисы Юлия Пересильд, Паулина Андреева и Саша Бортич. В списке, в частности, указаны роль Андреевой в "Битве моторов", работы Пересильд в фильмах "Космическая собака Лида" и "Красавица", а также роль Бортич в "Счастлив, когда ты нет".

Кроме того, в число претенденток вошли Ксения Трейстер ("Ангелы Ладоги"), Ирина Старшенбаум ("Девятая планета"), Елизавета Базыкина ("Коммерсант"), Виктория Исакова ("Буратино", "Чудо-Юдо"). Всего в списке 19 актрис.

В рамках номинации "Лучшая музыка к фильму" заявлены 12 работ. Среди них – работы композиторов Алексея Рыбникова, написавшего саундтрек к "Буратино", Кузьмы Бодрова ("Рождение империи"), Райана Рубинштейна, создавшего музыку к фильму "Битва моторов", Райана Оттера ("Волчок"), Константина Познекова ("Девятая планета") и Александры Магаякан ("Романовы: преданность и предательство").

XXV церемония вручения премии состоится 29 января 2027 года в Первом павильоне киноконцерна "Мосфильм". В лонг-лист премии вошли фильмы "Авиатор", "Битва моторов" и "Рождение империи". Претендентами на победу также стали сериалы "Трудно быть богом" и "Холод".

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