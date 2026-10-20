Доля молодых ученых в России составила 43%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти 147 тысяч российских исследователей находятся в возрасте до 39 лет, что составляет 43% от общего числа ученых в стране. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Это почти 147 тысяч человек", – говорится в сообщении.

В секретариате отметили, что рост числа молодых специалистов в науке является устойчивой тенденцией.

Ранее ВОЗ предупредила о возможном глобальном дефиците медицинских кадров, который к 2030 году может достигнуть 11,1 миллиона человек. Причиной станет одновременное старение населения и самих медиков во многих странах, что может усугубить прогнозируемую нехватку специалистов.