Стас Михайлов заявил, что заключение официального брака очень важно

20 октября, 17:54Шоу-бизнес
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Официальный брак необходим, но настоящую силу семейному союзу дает венчание, считает народный артист России Стас Михайлов. Об этом он рассказал РИА Новости.
По словам артиста, люди живут в социуме, где принято регистрировать отношения, однако для него брак – это прежде всего "союз двух сердец и венчание".
"Тогда этот союз, как мне кажется, будет благословлен небом и Богом – это важнее всего", – пояснил Михайлов.
Он подчеркнул, что жениться следует по любви, поскольку только искренние чувства способны стать фундаментом крепкой и счастливой семьи.
"Если человек разлюбит кого-то, здесь ничего не сделаешь, никакой брак не спасет", – добавил музыкант.
По его мнению, без любви все условности превращаются в "искусственную лирику", у которой нет основы, и долгой совместной жизни не получится.
Главным приобретением брака Михайлов назвал ответственность. Она остается у людей, даже когда проходит страсть. Артист отметил, что в союзе человек прежде всего отдает, а не берет.
21 сентября жена Михайлова Инна объявила о расставании с певцом. Она заявила, что больше не имеет отношения к нынешнему образу и внешнему виду артиста.
Продюсер Сергей Дворцов, который знаком с окружением семьи артиста, рассказывал, что расставание пары не связано с изменами. Он предположил, что их брак исчерпал себя после многих лет совместной жизни. По его словам, супруги сохранили дружеские отношения.
Михайловы были в отношениях 20 лет, из них 10 лет в браке. За это время у супругов родились две дочери – Иванна и Мария.