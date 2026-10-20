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20 октября, 17:54

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Стас Михайлов заявил, что заключение официального брака очень важно

Стас Михайлов объяснил, что для него означает брак

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Официальный брак необходим, но настоящую силу семейному союзу дает венчание, считает народный артист России Стас Михайлов. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам артиста, люди живут в социуме, где принято регистрировать отношения, однако для него брак – это прежде всего "союз двух сердец и венчание".

"Тогда этот союз, как мне кажется, будет благословлен небом и Богом – это важнее всего", – пояснил Михайлов.

Он подчеркнул, что жениться следует по любви, поскольку только искренние чувства способны стать фундаментом крепкой и счастливой семьи.

"Если человек разлюбит кого-то, здесь ничего не сделаешь, никакой брак не спасет", – добавил музыкант.

По его мнению, без любви все условности превращаются в "искусственную лирику", у которой нет основы, и долгой совместной жизни не получится.

Главным приобретением брака Михайлов назвал ответственность. Она остается у людей, даже когда проходит страсть. Артист отметил, что в союзе человек прежде всего отдает, а не берет.

21 сентября жена Михайлова Инна объявила о расставании с певцом. Она заявила, что больше не имеет отношения к нынешнему образу и внешнему виду артиста.

Продюсер Сергей Дворцов, который знаком с окружением семьи артиста, рассказывал, что расставание пары не связано с изменами. Он предположил, что их брак исчерпал себя после многих лет совместной жизни. По его словам, супруги сохранили дружеские отношения.

Михайловы были в отношениях 20 лет, из них 10 лет в браке. За это время у супругов родились две дочери – Иванна и Мария.

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