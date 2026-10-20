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20 октября, 18:23

Происшествия

Адвокат Navai сообщила, что рэпер уже находится в Москве

Фото: Legion-Media.com/ТАСС/Сергей Фадеичев

Российский рэпер Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.) вернулся в Москву после освобождения в Казахстане, где его задержали по подозрению в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката артиста Рену Керимову.

О задержании рэпера стало известно 14 октября. Во время проверки автомобиля Navai после пересечения им границы с Киргизией казахстанские правоохранители обнаружили в кармане водительского сиденья 2,5 грамма марихуаны.

В ходе допроса артист признался, что приобрел наркотики в Бишкеке. Navai арестовали на два месяца. Дело возбудили по статьям Уголовного кодекса Казахстана – о контрабанде и незаконном хранении наркотических средств.

20 октября Navai освободили из-под стражи – такое решение принял следователь МВД, который вел уголовное дело. В ведомстве сообщили, что дело было закрыто в связи с тем, что музыкант впервые совершил правонарушение. При этом рэпера не признали невиновным.

Также в департаменте полиции Жамбылской области Казахстана заявили, что Navai вышел на свободу, не заплатив штраф, дело в отношении него прекращено.

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