Уголовное дело против рэпера Navai в Казахстане прекращено

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Уголовное дело о контрабанде и хранении наркотиков против рэпера Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров) в Казахстане прекращено, артиста выдворили из страны. Об этом сообщает Baza со ссылкой на МВД Казахстана.

В ведомстве уточнили: дело закрыли в связи с деятельным раскаянием – музыкант впервые совершил правонарушение. Основания нереабилитирующие, то есть невиновным Бакиров признан не был.

Музыканта задержали в Казахстане: в его машине обнаружили 2,5 грамма марихуаны. По утверждению, наркотики были в кармане водительского сиденья. Navai во время допроса сообщил, что купил их в Бишкеке. Расследование шло по статьям о контрабанде и незаконном хранении наркотических средств.

Рэпера арестовали на два месяца, но потом СМИ сообщили, что его выпустили из-под стражи и после этого он вылетел в Москву.

