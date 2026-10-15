Продюсер Рудченко допустил крах карьеры Navai в России в случае тюремного срока

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Карьера российского рэпера Наваи Бакирова, выступающего под псевдонимом Navai, может быть разрушена, если он получит тюремный срок. Об этом заявил продюсер Павел Рудченко в беседе с "Газетой.ру".

По его мнению, арест артиста обернется для него серьезными репутационными проблемами. Рудченко пояснил, что долгое отсутствие в информационном поле лишит Navai аудитории, а его место в шоу-бизнесе может занять кто-то другой.

"Только если это не какой-то гениальный, незаменимый артист, коим пока Navai еще не является", – отметил продюсер.

Если место рэпера займут, то вернуться на прежний уровень будет сложно. Существует вероятность, что исполнителю придется напоминать о себе заново, заключил продюсер.

Рэпера задержали в Казахстане, когда он пересекал границу из Киргизии. По данным СМИ, в его автомобиле нашли 2,5 грамма марихуаны. На допросе исполнитель признался, что купил наркотики в Бишкеке.

В Казахстане после задержания Navai ведется расследование по двум статьям Уголовного кодекса республики о контрабанде и незаконном хранении наркотических средств. Номера статей, их части, а также объем изъятого вещества в полиции не раскрывают.

Исполнителю может грозить до 5 лет лишения свободы. Адвокат Александр Корытин допустил, что при более строгой квалификации обвинения срок может превысить 15 лет.

15 октября суд заключил рэпера под стражу на 2 месяца. Адвокат Бакирова Рена Керимова рассказала, что защита обжалует арест Navai, чтобы его выпустили под залог. По словам правозащитницы, сейчас он чувствует себя спокойно, а новость о произошедшем воспринял адекватно.