Адвокат Navai заявила, что рэпер постарается провести запланированные концерты

Фото: ТАСС/Арина Антонова

Российский рэпер Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.) постарается провести перенесенные концерты, если его освободят из-под стражи в Казахстане. Об этом РИА Новости заявила адвокат музыканта Рена Керимова.

По словам собеседницы агентства, Navai готов заплатить в Казахстане почти 4 миллиона рублей штрафа, чтобы выйти на свободу. Отвечая на вопрос о судьбе запланированных выступлений, которые были перенесены, Керимова привела слова самого артиста.

"Navai сказал, это я слышала сама: "Я постараюсь". Да, если все будет хорошо, эти концерты пропущенные провести обязательно. Он понимает свою ответственность перед слушателями", – сказала она, добавив, что пока сложно что-то прогнозировать.

Музыканта задержали в Казахстане после обнаружения 2,5 грамма марихуаны в его автомобиле. Утверждалось, что наркотики нашли в кармане водительского сиденья. Сам Navai во время допроса сказал, что приобрел их в Бишкеке.

Позднее рэпера арестовали на два месяца. Расследование ведется по статьям о контрабанде и незаконном хранении наркотических средств.