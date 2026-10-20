В Киеве полностью остановились метро и наземный электротранспорт из-за отключения света

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В Киеве полностью остановились метро и наземный электротранспорт из-за отключения электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Кроме того, работать также временно перестали общественный транспорт и фуникулер.

Ранее в Киеве и Киевской области вводили экстренные отключения света 11 октября, а с утра 10 октября в городе действовали графики стабилизационных отключений. Также там неоднократно вводили экстренные аварийные отключения. Из-за обесточивания насосных станций в ряде районов возникали проблемы с водой, останавливался общественный электротранспорт.

До этого мэр Киева Виталий Кличко рекомендовал жителям города, у которых есть друзья или родственники за пределами города, временно переехать к ним на фоне проблем с инфраструктурой.

Вместе с тем он отметил, что не намерен объявлять полную эвакуацию, несмотря на то что кризис с водоснабжением может усилиться. По его словам, город перешел в "режим выживания" перед зимой.