Графики отключения света вновь введены на Украине

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Графики отключения электроэнергии снова введены в некоторых регионах Украины. Об этом сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в своем телеграм-канале.

Меры начнут действовать с 15:00 и продлятся до конца суток. Как уточнили в организации, для промышленности будут использоваться графики ограничения мощности, а для остальных потребителей – почасовые отключения объемом до одной очереди. Представители "Укрэнерго" объяснили, что это нужно во избежание перегрузки оборудования.

Причиной введения графиков отключения света стали повреждения энергетической инфраструктуры. Из-за этого без электричества остаются часть жителей Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей.

В прошлый раз подобные ограничения вводились неделю назад.

Ранее глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус призывал украинцев готовиться к наихудшему сценарию предстоящей зимой. В свою очередь, глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что зимой украинцы могут длительное время оставаться без света и тепла в случае новых повреждений объектов энергетики.

При этом экс-министр энергетики Украины Иван Плачков советовал гражданам приобрести жилье с печным отоплением на дровах или угле, чтобы пережить холода.

