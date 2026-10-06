Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 11:41

В мире

Графики отключения света вновь введены на Украине

Фото: 123RF.com/chat9780

Графики отключения электроэнергии снова введены в некоторых регионах Украины. Об этом сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в своем телеграм-канале.

Меры начнут действовать с 15:00 и продлятся до конца суток. Как уточнили в организации, для промышленности будут использоваться графики ограничения мощности, а для остальных потребителей – почасовые отключения объемом до одной очереди. Представители "Укрэнерго" объяснили, что это нужно во избежание перегрузки оборудования.

Причиной введения графиков отключения света стали повреждения энергетической инфраструктуры. Из-за этого без электричества остаются часть жителей Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей.

В прошлый раз подобные ограничения вводились неделю назад.

Ранее глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус призывал украинцев готовиться к наихудшему сценарию предстоящей зимой. В свою очередь, глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что зимой украинцы могут длительное время оставаться без света и тепла в случае новых повреждений объектов энергетики.

При этом экс-министр энергетики Украины Иван Плачков советовал гражданам приобрести жилье с печным отоплением на дровах или угле, чтобы пережить холода.

Читайте также


за рубежом

Как правильно подготовить автомобиль к зиме?

Важно провести полный осмотр автомобиля, посетить технический центр и проверить все жидкости

Стоит смазать силиконом все резиновые уплотнители

Читать
закрыть

Как новые правила экспорта машин из КНР отразятся на российском рынке?

Эксперты уверены: меры касаются автомобилей, которые вывозятся под видом бывших в употреблении

Читать
закрыть

Токсичные вещества нашли в популярных кормах для животных

Специалисты из Колорадо проверили 100 продуктов от 62 брендов

Свинец был обнаружен в 99% продуктов, кадмий – в 96%, а мышьяк – в 94%

Читать
закрыть

Обвал цен на iPhone 18 Pro заметили в России

Стоимость в столичном торговом комплексе "Горбушка" упала до 109 тысяч рублей

Читать
закрыть

Может ли молодежь свергнуть правительства в Европе?

Акции сопровождаются столкновениями с полицией

Однако эксперты уверены: граждане бунтуют, создается видимость свободы и демократии, но результат – нулевой

Читать
закрыть

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика