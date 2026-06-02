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02 июня, 11:18

Происшествия

Отключения электричества зафиксированы в шести областях Украины

Фото: 123RF.com/darakchi

Часть абонентов в шести областях Украины осталась без электричества, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу национальной энергокомпании "Укрэнерго".

"На утро есть новые обесточивания в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черкасской областях", – говорится в публикации.

Причиной отключения света стало повреждение энергоинфраструктуры. Специалисты устанавливают масштаб повреждений и ведут восстановительные работы.

Ранее Киев и девять украинских областей оказались частично обесточены. Света не было у жителей Днепропетровской, Полтавской, Хмельницкой, Киевской, Сумской, Харьковской, Львовской, Волынской и Черниговской областей. Причина случившегося не озвучивалась.

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