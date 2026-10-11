В Киеве ввели экстренные отключения света

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В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения света. Об этом сообщил энергетический холдинг "ДТЭК".

Такое решение принято по распоряжению "Укрэнерго". При этом графики отключений в сложившейся ситуации не действуют, уточнили в холдинге.

С утра 10 октября в столице действовали графики стабилизационных отключений. Киев уже несколько дней сталкивается со значительными перебоями в электроснабжении.

Кроме плановых мер, в городе неоднократно вводили экстренные аварийные отключения. Из-за обесточивания насосных станций в ряде районов возникали проблемы с водой, останавливался общественный электротранспорт.

Помимо этого, в нескольких областях Украины применены аварийные отключения электроэнергии. Компания "Укрэнерго" в своем телеграм-канале не уточнила, в каких именно регионах действуют ограничения.

До этого мэр Киева Виталий Кличко рекомендовал жителям украинской столицы, у которых есть друзья или родственники за пределами города, временно переехать к ним на фоне проблем с инфраструктурой.

Вместе с тем он подчеркнул, что не намерен объявлять полную эвакуацию, несмотря на то, что кризис с водоснабжением может усилиться. По его утверждению, город перешел в "режим выживания" перед зимой.