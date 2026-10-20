В Подмосковье у пятерых госпитализированных не обнаружили оспу обезьян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Результаты анализов пятерых пациентов из Подмосковья, контактировавших ранее с зараженным оспой обезьян, отрицательные. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

"Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии и готовятся к выписке", – рассказали в ведомстве.

Пять человек, контактировавших с предположительно инфицированным оспой обезьян, были госпитализированы в Подмосковье 15 октября.

После получения соответствующей информации специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Был организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Кроме того, выдано предписание на проведение дезинфекции.

